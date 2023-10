Sie geben die Hoffnung nicht auf!

Seit Montag ist der kleine Mathis verschwunden, Polizei und Freiwillige suchen in Saarbrücken mit großem Aufwand nach dem kleinen Jungen. Die Sorge wächst, dass dem autistischen Jungen etwas zugestoßen ist. Seine Mutter spricht jetzt in einem Interview darüber, was sie bewegt und welche Tipps sie den Helfern gegeben hat.