Leon wurde zuletzt am Donnerstagmittag in der Schule gesehen. Um 12 Uhr war Schulschluss – am Nachmittag fanden Verwandte seinen Schulranzen vor der Türe seiner Wohnanschrift. „Er war in der Schule, hat seinen Schulranzen vor der Haustür abgestellt, seitdem ist er weg“, sagt Michael Schaal von der Polizei Reutlingen zu RTL.

