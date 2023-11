Vermisste Seniorin tot in Donau gefunden

Eine vermisste Frau ist in Schwaben tot in der Donau gefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Spaziergänger den leblosen Körper der 86-Jährigen am Dienstag der vergangenen Woche bei Offingen (Landkreis Günzburg) entdeckt. Den Angaben nach gehen die Ermittler von einem Unfall als Todesursache aus.

Die Frau wurde bereits Anfang Oktober als vermisst gemeldet. Die mehrwöchigen Suchmaßnahmen, bei denen unter anderem Taucher, Polizeihubschrauber und speziell ausgebildete Diensthunde im Einsatz waren, blieben ohne Erfolg und wurden schließlich eingestellt. In der vergangenen Woche meldeten Passanten dann den leblosen Körper. Die Vermutung, dass es sich dabei um die vermisste 86-Jährige handeln könnte, habe ein DNA-Test am Anfang dieser Woche bestätigt. Laut Polizei gibt es keine Anzeichen von Gewalteinwirkung.