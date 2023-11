Eine seit Tagen vermisste Seniorin aus Leverkusen ist am Freitagabend tot aufgefunden worden. Die genauen Umstände des Todes der 83-Jährigen seien noch unklar, teilte das Polizeipräsidium Köln am Sonntagabend mit. Ein Suchtrupp des Deutschen Roten Kreuzes habe die Leiche der Frau in den späten Abendstunden auf einer Waldlichtung im Bürgerbusch in Leverkusen entdeckt, hieß in der Mitteilung. Sie war seit Mittwoch vermisst worden.