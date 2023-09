Vermisste 15-Jährige im Elsass: Taucher suchen Gewässer ab

Mehr zum Thema

Investoren vs. Mercedes: Prozess um Diesel-Schadenersatz Mit Formalien und vielen Organisationsfragen hat der millionenschwere Anleger-Prozess gegen Mercedes-Benz begonnen. Bei der Verhandlung am Mittwoch vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht wurden aber noch keine inhaltlichen Fragen geklärt. Der 20. Zivilsenat hatte die erste Sitzung von vornherein als Organisationstermin angesetzt, um mit den Parteien unter anderem die Strukturierung des Verfahrens zu besprechen.

Unfall mit Schulbus: Vier Verletzte Drei Kinder und der Fahrer eines Schulbusses sind bei einem Auffahrunfall in Calw leicht verletzt worden. Am Mittag wollte der Busfahrer nach ersten Erkenntnissen in eine Bushaltestelle einfahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei fuhr er auf einen vor ihm stehenden, leeren Bus auf. Grund dafür war vermutlich ein technischer Defekt, hieß es.