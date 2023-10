Vermeintliche Frauenleiche entpuppt sich als Silikonpuppe

Mehr zum Thema

50 Kilo Gold und Bargeld im Auto: Zwei Festnahmen 50 Kilogramm Gold und knapp eine halbe Million Euro an Bargeld haben Schleierfahnder bei einer Verkehrskontrolle in einem Auto gefunden. Der 60 Jahre alte Fahrer und seine 42-jährige Beifahrerin seien daraufhin festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es bestehe der Verdacht der Geldwäsche.