Vermeintliche Automatensprengung: Defekt löst Alarm aus

Keller kritisiert nach 1:1 und mahnt zu Geschlossenheit Trotz großer Unzufriedenheit über die Leistung des 1. FC Köln beim 1:1 (0:1) am Samstagabend beim VfL Bochum will Sportdirektor Christian Keller die Ruhe bewahren. Ich spüre eine sehr, sehr große Geschlossenheit im Innenverhältnis und auf Grundlage der werden wir auch unsere Punkte holen, sagte Keller im ZDF-Sportstudio am Samstagabend.

Woche beginnt mild und mit viel Regen Das Wetter in NRW zeigt sich zum Wochenbeginn von seiner milden und nassen Seite. Grund dafür ist eine Warmfront, die am Montag bis zu 15 Grad mit sich bringt, nachts bis zu 7 Grad, wie Meteorologin Jana Beck am Sonntag sagte. Allerdings ziehen auch viele Wolken auf, aus denen es lange und ergiebig regnet. Auch Gewitter sind möglich. Bis zur Wochenmitte werden vom Deutschen Wetterdienst kaum trockene Abschnitte gemeldet.