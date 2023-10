"Vermächtnis" vorgelegt: Fritz Wepper schließt TV-Comeback aus

Schauspieler Fritz Wepper (82) und seine Ehefrau Susanne Kellermann (49) haben zusammen ein Buch geschrieben. "Nur mit Hund bin ich ein Mensch" erscheint am 17. Oktober im Goldegg-Verlag. Hinter diesem Werk steckt allerdings mehr, als eine bloße Liebeserklärung an die Vierbeiner, die zumindest ihn schon seine Leben lang begleiten. "Dieses Buch wird sein allerletztes Projekt sein. Das hat Fritz ganz klar gesagt. Sein Vermächtnis. Es ist das, was er hinterlassen möchte", sagt sie im Doppelinterview mit der "Bild am Sonntag".