Verlust bei Siemens Energy - Windkraft erst 2026 profitabel

Die aktuell große Nachfrage nach unseren Produkten bringt auch Herausforderungen mit sich, sagte Bruch. Wir sind daher froh, dass wir nach sehr konstruktiven Gesprächen eine gute Lösung mit allen Beteiligten gefunden haben, unser durch die Energiewende stark beschleunigtes Wachstum sicherzustellen.

Am Dienstag hatte das Bundeswirtschaftsministerium im Ringen um Garantien für Siemens Energy einen Durchbruch gemeldet. Kern ist eine Bürgschaft des Bundes über 7,5 Milliarden Euro. Auch die ehemalige Konzernmutter Siemens, Privatbanken und weitere Akteure sind im Boot. Insgesamt geht es um 15 Milliarden. 12 Milliarden davon kommen aus dem Paket mit Bundesregierung, Banken und Siemens. 3 weitere Milliarden sollen von den weiteren Akteuren kommen. Das sind unter anderem Länder wie Spanien sowie die EU, wie Bruch sagte.

Zudem wird Siemens Energy 18 Prozent an der indischen Gesellschaft Siemens Limited an Siemens verkaufen. Bisher hält Energy als Folge seiner Ausgliederung aus dem Siemens-Konzern im Jahr 2020 noch 24 Prozent daran. Der Erlös soll bei rund 2,1 Milliarden Euro liegen. In der Folge soll auch die Trennung der Geschäfte in separate Gesellschaften beschleunigt werden.

Die Börse reagierte positiv auf die aktuelle Lage bei Siemens Energy. Die Aktie, die im laufenden Jahr bisher massiv an Wert verloren hatte, lag am Mittwochvormittag kräftig im Plus und gehörte zu den größten Gewinnern im DAX.