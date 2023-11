Verletzungen von Mann in Parkhaus waren selbst zugefügt

Mehr zum Thema

Soforthilfe für Missbrauchsopfer in Kinderheim Die Stadt Würzburg zahlt den Opfern von Missbrauch in den 1960er und 70er Jahren in einem katholischen Kinderheim Soforthilfe. Die Kommune erkenne ihre Mitverantwortung an den Missbrauchsfällen an, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Der Stadtrat habe eine entsprechende Entscheidung am Donnerstagabend getroffen. Gleichzeitig bittet die Stadt Würzburg die Opfer um Entschuldigung.

Mutmaßliches Drogenhändler-Trio in U-Haft Nach dem Fund von rund 17 Kilogramm Marihuana, 300 Gramm Kokain und einer scharfen Schusswaffe sitzen drei Männer in Untersuchungshaft. Das Trio im Alter von 23 bis 45 Jahren würden des Drogenhandels verdächtigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Drogen hatten die Beamten demnach am Mittwoch in drei Wohnungen in Eggenfelden und Triftern (Landkreis Rottal-Inn) sowie Mettenheim (Landkreis Mühldorf am Inn) und in einem Auto gefunden.