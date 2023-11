Verletzter und zwei Unfälle nach Diebstahl von Kraftstoff

Mehr zum Thema

Schwedter Querfahrt nächsten Mittwoch gesperrt In Schwedt/Oder wird am kommenden Mittwoch (29. November) Kriegsmunition gesprengt. Die Schwedter Querfahrt und die Wander- und Radwege am Ufer des Verbindungskanals werden an dem Tag rund um die Fundstelle vorübergehend für den Verkehr gesperrt, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Demnach soll die Sprengung zwischen 10.00 und 12.00 Uhr erfolgen. Bei der Munition handelt es sich um Hand- und Sprenggranaten sowie einen Panzerfaustkopf. Da die Kampfmittel nicht transportiert werden können, werden sie vor Ort gesprengt.

Mehr als jeder Vierte hat Rückenschmerzen Mehr als jeder Vierte in Berlin und Brandenburg ist einer Auswertung zufolge 2021 wegen Rückenbeschwerden in ärztlicher Behandlung gewesen. In Berlin gingen rund 1 Million Menschen (etwa 28,3 Prozent der Hauptstädter) wegen Schmerzen im Nacken oder Rücken zum Arzt, wie aus dem diese Woche veröffentlichten AOK-Gesundheitsatlas Rückenschmerzen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido) hervorgeht. In Brandenburg waren es rund 778.000 Menschen, was einem Anteil von etwa 30,7 Prozent aller Brandenburger und Brandenburgerinnen entspricht.