Verletzte nach Auseinandersetzung bei Schützenhaus-Party

Mehr zum Thema

Mann bedroht Besucher in Lokal mit Schusswaffe Ein Mann soll in einem Lokal in Speyer Gäste mit einer Schusswaffe bedroht haben. Er habe am frühen Sonntag das Lokal betreten und eine schwarze Handfeuerwaffe auf eine Besuchergruppe gerichtet, teilte die Polizei in Speyer mit. Dann sei er geflüchtet. Es sei derzeit völlig unklar, warum der Mann das gemacht habe, sagte ein Sprecher. Der Unbekannte habe keine Forderung nach Geld gestellt. Die Beteiligten hätten sich nicht gekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Mann möglicherweise bei der Flucht gesehen haben.

Autofahrer versperrt Busfahrer die Straße: Mehrere Anzeigen Ein Autofahrer hat im saarländischen Landsweiler-Reden einem entgegenkommenden Bus an einer Engstelle nicht ausweichen wollen - und so die Weiterfahrt des Busses für rund 45 Minuten verhindert. Gegen den Mann werde nun wegen Nötigung ermittelt, teilte die Polizei in Neunkirchen am Sonntag mit. Der Busfahrer habe bei dem Vorfall am Freitag an etlichen Fahrzeugen vorbeifahren müssen, die am Fahrbahnrand parkten.