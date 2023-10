Verletzte bei Hausbrand: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Nach einem Hausbrand in Remscheid mit einer Verletzten ist gegen einen 24-jährigen Mann Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Donnerstag mitteilten, steht er in dringendem Verdacht, das Einfamilienhaus angezündet zu haben. In dem Gebäude befanden sich zum Tatzeitpunkt in der Nacht zum Mittwoch die 87 Jahre alte pflegebedürftige Eigentümerin und ihre 50 Jahre alte Pflegerin - die Mutter des Verdächtigen.

Die 50-Jährige alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Die 87-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Noch während des Einsatzes nahm die Polizei den Sohn der Pflegerin in unmittelbarer Nähe des Tatorts fest. Nach bisherigen Ermittlungen soll er zuvor an einer Tankstelle einen Kanister Benzin gestohlen und damit an beiden Türen des Hauses Feuer gelegt haben. Ein Richter erließ gegen den 24-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes und versuchter besonders schwerer Brandstiftung. Das Motiv war zunächst unklar.