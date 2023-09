Verletzte bei Autounfall auf der K147: Darunter zwei Kinder

Mehr zum Thema

Hunderte Verstöße am Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit Bei der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion sicher.mobil.leben hat die Polizei in Hessen rund 1100 Verstöße festgestellt. Landesweit kontrollierten am Dienstag etwa 480 Polizisten an fast 100 Standorten die Einhaltung der Verkehrsregeln, wie das Frankfurter Polizeipräsidium am Donnerstag mitteilte. Ziel war demnach, die Verkehrsteilnehmer für ein rücksichtsvolleres Miteinander zu sensibilisieren. Neben den Kontrollen führten den Angaben zufolge zusätzlich 149 Beamte zahlreiche Präventionsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.