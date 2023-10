Verlegearbeiten für Pipeline wegen Sturmwarnung ausgesetzt

Mehr zum Thema

Ostsee-Sturmflut bringt Einschränkungen Wenn der Ostwind zum Sturm wird, drängt das Wasser der Ostsee an die Küste. Für niedrig gelegene Bereiche in den Hafenstädten und -orten, für Strände und Steilküsten bedeutet das Gefahr. Aber auch an der Nordseeküste bringt der Oststurm Einschränkungen mit sich.

Unternehmerverband fordert Entlastung und Realitätssinn Der Unternehmerverband in Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung aufgefordert, ihre Politik stärker an den aktuellen Erfordernissen auszurichten. Die Betriebe sind mehr denn je auf jede Form der Entlastung angewiesen und vor jeder zusätzlichen Belastung zu bewahren, erklärte Arbeitgeberpräsident Lars Schwarz am Donnerstag im Landtag anlässlich einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss zum Doppeletat des Landes für 2024/2025.