Verkohlte Leiche auf Güterbahnhof-Gelände in Erfurt gefunden

Tiefensee betont Verantwortung der Staatskanzlei In einem Untersuchungsausschuss zur Personalpolitik der Landesregierung hat Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) einen Teil der Verantwortung bei der Einstellung einer Staatssekretärin der Staatskanzlei zugewiesen. Er habe die Frau nach fachlichen, persönlichen und politischen Kriterien ausgewählt, sagte Tiefensee am Montag in Erfurt. Für die Prüfung der Frage, ob sie alle rechtlichen Voraussetzung für ihre Ernennung zur Staatssekretärin erfüllt habe, sei die Staatskanzlei zuständig gewesen - nicht er oder sein Ministerium.