Verkehrswende mit Hindernissen

Auffallend rot leuchtende Radwege hat die Stadt Frankfurt an den großen Straßen angelegt, dafür sind auch Fahrspuren für Autos weggefallen. Nun soll der motorisierte Verkehr in der Innenstadt weiter eingeschränkt werden. Geplant ist Tempo 20 in den Nebenstraßen, wie Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) sagt. Der Durchgangsverkehr soll auf die Hauptstraßen beschränkt werden. Wenn weniger Autos unterwegs seien, steige die Aufenthaltsqualität. Ziel sei eine autoarme Innenstadt.

Auch Parkplätze an den Straßen sollen wegfallen. Wer nach Frankfurt mit dem Auto in die Innenstadt kommen möchte, kann dies weiter tun und dann eben in ein Parkhaus fahren, sagt der Dezernent. Behindertenparkplätze und Taxistellplätze werde es weiter geben, dazu mehr Liefer- und Ladezonen. Kostenloses Parken in den Stadtteilen soll langfristig nicht mehr möglich sein.

Die Maßnahmen dienten dem Klimaschutz, machten den öffentlichen Raum attraktiver und sorgten dafür, dass alle Verkehrsarten endlich gleichberechtigt werden. Überzeugungsarbeit müsse dabei immer wieder geleistet werden. Ob Kritiker in der Mehrheit seien, halte er für fraglich, sagte Siefert mit Blick auf den in der Stadt umstrittenen fahrradfreundlichen Umbau von Nebenstraßen wie dem Oeder Weg. Wir bekommen auch viele Mitteilungen, in denen es sehr begrüßt wird, sagt Siefert. Nachbesserungen seien zudem nicht ausgeschlossen.