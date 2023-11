Verkehrsverbund Oberelbe erhöht Preise ab April 2024

Mehr zum Thema

Vertrag für studentische Hilfskräfte: Brief an Vorjohann In einem offenen Brief an den sächsischen Finanzminister haben Gewerkschaften und die Grüne Jugend auf die prekäre Lage der studentischen Beschäftigten aufmerksam gemacht. Respekt bedeute, einen guten Lohn und gute Arbeitsbedingungen zu erhalten, schrieben die Jugendvertretungen der Grünen, des DGB, Verdi GEW und Juso Hochschulgruppen am Donnerstag an die Adresse von Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU). Auf Augenhöhe können solche Vereinbarungen nur mit einem Tarifvertrag getroffen werden.

Dresdner Volleyballerinnen gewinnen erstes Achtelfinalspiel Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben sich eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinales im europäischen CEV-Cup geschaffen. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich vor 1778 Zuschauern im Achtelfinal-Hinspiel gegen den SSC Palmberg Schwerin in einer hart umkämpften Partie am Ende mit 3:0 (30:28, 25:23, 25:22) durch. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am kommenden Dienstag in Schwerin. Dabei würde den Elbestädterinnen der Gewinn von zwei Sätzen zum Weiterkommen reichen.