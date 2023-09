Verkehrsverbünde VRR und VRS erhöhen Preise kräftig

Mehr zum Thema

Maisfeld-Mord: Verteidiger will Serienmörder als Zeugen Im Prozess um den Mord in einem Maisfeld 1991 in Meerbusch bei Düsseldorf will der Verteidiger einen Serienmörder als Zeugen laden lassen. Einen entsprechenden Antrag hat der Anwalt am Donnerstag am Landgericht in Düsseldorf gestellt.