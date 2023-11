Verkehrsunfall mit Schulbus und Holztransporter

Mehr zum Thema

Urteil gegen Trierer Bischof rechtskräftig: Schmerzensgeld Das Urteil gegen den Trierer Bischof Stephan Ackermann wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte einer Mitarbeiterin des Bistums ist rechtskräftig. Das teilte das Arbeitsgericht Trier am Freitag mit. Der Bischof war vor zwei Monaten zur Zahlung von 20.000 Euro Schmerzensgeld an die wegen Missbrauchs traumatisierte Mitarbeiterin verurteilt worden.