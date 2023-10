Verkehrsministerium: Naturschutz und Schiffbarkeit verzahnen

Mehr zum Thema

Bundespolizei setzt Grenzkontrollen in Brandenburg fort Die Bundespolizei setzt an der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg den Kampf gegen Schleuserkriminalität mit der Einrichtung fester Kontrollen fort. Seit Montag gebe es vorübergehende Binnengrenzkontrollen entlang der Grenze zu Polen und Tschechien, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin am Dienstag. In Brandenburg wird an mehreren Stellen an der polnischen Grenze kontrolliert. Die Bundespolizei nannte dazu keine Details.