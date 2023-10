Verkehrsministerium hält an Abkommen zum Oder-Ausbau fest

Mehr zum Thema

Verkehrsminister will Regionalzüge öfter fahren lassen Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann will wichtige Regionalzüge öfters fahren lassen. Beim RE1 sei ein 15-Minuten-Takt geplant, sagte der CDU-Politiker der Märkischen Oderzeitung (Samstag). Der RE1 fährt von Frankfurt (Oder) über Fürstenwalde und die Berliner Stadtbahn nach Potsdam und weiter nach Brandenburg und Magdeburg. Welchen Streckenschnitt Beermann bei der Taktverdichtung meinte, war zunächst unklar. Nach Worten des Ministers sind auf anderen Verbindungen ein 20-Minuten-Takt sowie in 10-Minuten-Takt bei der S-Bahn vorgesehen.