Verkehrsminister will Regionalzüge öfter fahren lassen

Wegner: Juden in Berlin müssen sich sicher fühlen können Gewaltverherrlichung und die Verharmlosung von Terror sind in Berlin nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) nicht zu akzeptieren. Wir werden alles dafür tun, damit Jüdinnen und Juden sich in Berlin wieder sicher fühlen, sagte der CDU-Politiker der Berliner Morgenpost (Sonntag) mit Blick auf die für Sonntagnachmittag angekündigte Kundgebung gegen Antisemitismus am Brandenburger Tor. Ich sage das nochmals ganz klar: Wer Gewalt verherrlicht, wer Terror rechtfertigt, verharmlost und relativiert, der gehört nicht zu unserem Berlin.