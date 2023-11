Verkehrsminister besuchen Siemens Mobility Werk

Mehr zum Thema

Kinder- und Jugendbuchpreis für Bilder- und Vorlesebuch Der Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis 2023 geht an eine Autorin und einen Illustrator. Katja Brett und Gregor Bonnet wurden am Montag für ihr gemeinsames Bilderbuchmanuskript Wer auch immer ausgezeichnet, wie die Stadt mitteilte. Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) verlieh den mit 8000 Euro dotierten Preis im Alten Rathaus.

VfL-Chefs: Interimscoach Heck gegen Magdeburg auf der Bank Zweitliga-Schlusslicht VfL Osnabrück wird sein nächstes Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg definitiv mit Interimscoach Martin Heck auf der Trainerbank angehen. Das bestätigte Geschäftsführer Michael Welling am Dienstagabend bei der Jahreshauptversammlung des Clubs.