Verkehrschaos und Schneevergnügen: Wintereinbruch in Bayern

Ein ungewöhnlich starker Wintereinbruch beschert Bayern Schnee, Eis und Verkehrschaos. Am Sonntag entspannt sich die Lage schrittweise: Flugzeuge heben in München wieder ab, erste Züge rollen an. Viele Sonntagsausflügler genießen die schönen, sonnigen Seiten des Winters.

Heftiger Schneefall hat am Wochenende in Bayern gleichermaßen Verkehrschaos, Stromausfälle und weitere Probleme aber auch viel Wintervergnügen mit sich gebracht. Am Flughafen in München lief nach einer Sperrung der Flugbetrieb am Sonntagmorgen teilweise wieder an, bei der Bahn gab es noch erhebliche Einschränkungen. Auf den Straßen normalisierte sich die Lage. Überall im Freistaat genossen Menschen das für einen ersten Adventssonntag ungewöhnlich schneereiche Winterwetter. Auf Spazierwegen, Rodelhängen und Skipisten tummelten sich bei strahlendem Sonnenschein Ausflügler.

Nachdem am Samstag der Flughafen München den Luftverkehr einstellen musste, ging am Sonntag um 06.00 Uhr der Betrieb wieder los. Einem Sprecher zufolge entfielen aber immer noch rund 560 von etwa 880 geplanten Flügen. Passagiere wurden gebeten, sich vor Reiseantritt über den Status ihres Fluges zu informieren. Auch am Airport Memmingen lief der Luftverkehr am Sonntag wieder.

Die Einstellung des Flugbetriebes in München am Samstag hatte sich auch auf Starts und Landungen an weiteren Flughäfen ausgewirkt. Die Flughäfen Frankfurt und Nürnberg nahmen zudem Maschinen auf, die München nicht mehr ansteuern konnten.