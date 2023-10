Verkehr auf zwei S-Bahnlinien ab Montag wieder regulär

Mehr zum Thema

NGG verlangt kräftiges Entgeltplus für Hamburger Gastronomie Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) will für die mehr als 50.000 Beschäftigten in der Hamburger Gastronomie kräftige Einkommenssprünge durchsetzen. Es wird höchste Zeit die Beschäftigten des Gastgewerbes aus dem Lohn-Keller zu holen, sagte die Geschäftsführerin der NGG Region Hamburg-Elmshorn, Silke Kettner, laut einer Mitteilung vom Freitag. Deshalb ist jetzt ein Lohn-Booster notwendig: Der Stundenlohn für eine gelernte Fachkraft muss von derzeit 14,45 Euro auf künftig 17,34 Euro angehoben werden. Das wäre 500 Euro mehr im Portemonnaie von Köchen, Kellnerinnen und Co.