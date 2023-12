Die Sicherheitsvorkehrungen sollen weder in Leverkusen noch in anderen Städten erhöht werden. Denn bislang haben es Nachrichtendienste und Polizei geschafft, Gefahren rechtzeitig zu erkennen und mutmaßliche Terroristen festzunehmen. Ein mulmiges Gefühl dürfte allerdings bei manchem, der in diesen Tagen seinen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinkt, bleiben.