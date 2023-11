Verhalten der Kirche zur Nazizeit: Bischöfe bekunden Scham

Mehr zum Thema

Millionen-Coup von Emmerich: Alle Angeklagten auf freiem Fuß Nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in das Zollamt Emmerich 2020 sind alle sieben Angeklagten gegen Kaution auf freiem Fuß. Die Männer seien bereits vor Monaten aus der Untersuchungshaft freigekommen, bestätigte ein Sprecher des Bezirksgerichts im polnischen Jelenia Gora am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Prozess wird in Polen geführt, wo die Angeklagten festgenommen worden waren. Nächster Verhandlungstag ist laut Gericht der 20. Dezember. Der Prozess läuft seit Anfang Juni.

NRW-Regierung startet Kampagne gegen Antisemitismus Die nordrhein-westfälische Landesregierung verstärkt den Kampf gegen Antisemitismus und den Schutz jüdischer Einrichtungen. Das Land stockt unter anderem die Mittel für bauliche Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen um zusätzlich 11,5 Millionen Euro auf, wie Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf sagte.