Vergewaltigung im Görlitzer Park - noch kein Prozesstermin

Mehr zum Thema

Weit weniger Feuer in der Waldbrandsaison 2023 Auch in diesem Sommer brauchten Feuerwehrleute Durchhaltevermögen. Der Einsatz gegen einen Waldbrand auf einem munitionsbelasteten Gelände in Jüterbog war zäh. Doch verglichen mit 2022 verlief diese Waldbrandsaison in Brandenburg eher glimpflich.

RTL