Vergewaltigung geflüchteter Frauen: Prozess beginnt

Bestechung bei Taxigewerbe? IHK-Mitarbeiter vor Gericht Ein ehemaliger Mitarbeiter der IHK in Nürnberg soll mehrere Tausend Euro von angehenden Taxiunternehmern für bestandene Fachkundeprüfungen kassiert haben. Der 53-Jährige ist seit Mittwoch vor dem Landgericht in Nürnberg unter anderem wegen Bestechlichkeit in 17 Fällen angeklagt. Zwei weitere Männer müssen sich in dem Verfahren wegen Beihilfe verantworten, weil sie ihm in einigen Fällen geholfen haben sollen.

Geldautomat in Unterfranken gesprengt Unbekannte haben im Landkreis Miltenberg einen Geldautomaten gesprengt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 5.00 Uhr in Laudenbach, wie die Polizei mitteilte. Wie genau der Automat zerstört wurde - mit Gas oder Sprengstoff -, war zunächst unklar. Verletzt wurde bei der Explosion in einer Bank direkt neben der örtlichen Feuerwehr niemand. Der oder die Täter entkamen zunächst unerkannt. Die Polizei sucht deswegen nach Zeugen.