Verfolgungsjagd: Fahrer betrunken und ohne Führerschein

Die Polizei hat in Hamburg einen betrunkenen 32-Jährigen in einem mutmaßlich gestohlenen Wagen nach langer Verfolgungsjagd gefasst. Der alkoholisierte Mann stand in der Nacht zu Donnerstag in Hammerbrook mit ausgeschaltetem Motor mitten auf der Straße und flüchtete, als ihn ein Beamter ansprach, wie die Polizei mitteilte. Die Streife verfolgte das Auto des Mannes daraufhin über die Elbbrücken bis auf die Autobahn 1.

Auf seiner Flucht fuhr der Mann den Angaben nach mit seinem Wagen gegen ein anderes Auto und verlor in einem Tunnel mehrere Reifenteile. Als die Beamten den 32-Jährigen am Autobahnkreuz Hamburg-Billstedt stellten, versuchte er noch einmal zu fliehen und rammte dabei die Beifahrertür eines Streifenwagens, wie es hieß. Der Mann besaß den Angaben zufolge keine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten hätten außerdem Hinweise erhalten, dass das Auto gestohlen sein könnte.