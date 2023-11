Verfolgungsjagd endet für mutmaßlichen Ladendieb in Bach

Ein Jugendlicher hat in Tübingen mutmaßlich eine Jacke gestohlen und ist auf der Flucht vor der Polizei in einen Bach gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der 17-Jährige am Samstagnachmittag die Jacke in einem Laden gestohlen haben und davongerannt sein, als ihn ein Ladendetektiv ansprechen wollte.

Streifenpolizisten folgten dem Jugendlichen zu Fuß. Der 17-Jährige sei auf seiner Flucht schließlich in einen Bach gefallen und die Beamten hätten ihn dort festgenommen. Zuvor habe der Jugendliche die Jacke weggeworfen, später hätten die Beamten sie jedoch sichergestellt. Auf der Polizeidienststelle wurde der mutmaßliche Dieb seinem Vater übergeben, wie es hieß. Die Polizei ermittele nun wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 17-Jährigen.