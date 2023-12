Verfolgung mit Polizeihubschrauber nach Autodiebstahl

Mehr zum Thema

Fußgängerin in Saalfeld von Auto erfasst und schwer verletzt Eine 64 Jahre alte Fußgängerin ist in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau überquerte am Donnerstagnachmittag einen Fußgängerüberweg an der Saalstraße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 54-Jähriger erfasste die Frau beim Abbiegen mit seinem Auto. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 54-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, war am Morgen unklar.

Auffahrunfall auf A9 bei Schleiz - Mensch schwer verletzt Ein Mensch ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 zwischen Dittersdorf und Schleiz (beide Saale-Orla-Kreis) schwer verletzt worden. Die Identität sei bislang unklar, teilte ein Sprecher des Lagezentrums mit. Demnach fuhr der Fahrer eines Kleintransporters am frühen Freitagmorgen auf ein Winterdienstfahrzeug auf. Dabei wurde er in dem Transporter eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte befreiten den Fahrer und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Winterdienstes blieb unverletzt.