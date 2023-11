Verfolger-Duell Leipzig gegen Dortmund als Abendspiel

Es wird die passende Bühne unter Flutlicht. Das Topspiel des 14. Spieltags wird RB Leipzig an einem Samstagabend in Dortmund bestreiten. Aus den Ansetzungen geht noch mehr hervor.

Für RB Leipzig geht es am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga unter Flutlicht bei Borussia Dortmund um die Punkte im Duell der aktuellen Tabellennachbarn. Die Partie gegen den derzeitigen Bundesliga-Vierten ist für den Samstag (9.12.) um 18.30 Uhr angesetzt. Das geht aus den Ansetzungen der Spieltag 14 bis 18 hervor, die die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag veröffentlichte. Demnach bestreitet der derzeitige Tabellenfünfte auch eine Woche später ebenfalls um 18.30 Uhr das Samstagabend-Match in der eigenen Red Bull Arena gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Den letzten Spieltag vor den Weihnachtsfeiertagen und der Winterpause eröffnet indes die Mannschaft von Trainer Marco Rose. Gegner am 19. Dezember (18.30 Uhr) ist Gastgeber SV Werder Bremen. Im neuen Jahr geht es am 13. Januar (15.30 Uhr) an einem Samstag wieder weiter, daheim gegen Eintracht Frankfurt, ehe am 20. Januar kommenden Jahres in Leipzig der aktuelle Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen zum Samstagabend-Spiel um 18.30 Uhr antreten wird.