Verfassungsschutzkontrolle: Gremium weiterhin nicht komplett

RTL

Tarifrunde im mitteldeutschen Einzelhandel ohne Ergebnis Bei den Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist am Donnerstag keine Einigung erzielt worden. Die sechste Runde für die rund 270.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Leipzig sei ergebnislos zu Ende gegangen, sagte ein Vertreter der Gewerkschaft Verdi auf Anfrage. Nun würden die Warnstreiks bis in die Weihnachtszeit ausgeweitet. Ein neuer Termin für eine weitere Verhandlungsrunde steht demnach noch nicht fest.

Mehr Lehrstellen und weniger Bewerber in Thüringen In Thüringen sind vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres noch viele Lehrstellen unbesetzt geblieben. Bis September hatten Unternehmen im Freistaat rund 13.000 betriebliche Ausbildungsstellen gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das seien 400 mehr als im Vorjahr und 1100 mehr als 2021 gewesen. Rund 1600 unbesetzten Lehrstellen standen Ende September den Angaben nach rund 300 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz gegenüber.

