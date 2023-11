Verfassungsschutzchef warnt vor antisemitischer Gewalt

Mehr zum Thema

Nur wenige Teilzeit-Studierende in Thüringen Thüringer Studentinnen und Studenten absolvieren ihr Studium meist in Vollzeit. Dabei gibt es einer neuen Studie zufolge auch viele Teilzeit-Angebote im Land. Eine Hochschule sticht bei deren Anteil heraus.

Regionaldirektion gibt Oktober-Arbeitsmarktzahlen bekannt Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt am Donnerstag die Arbeitslosenzahlen für Sachsen im Oktober bekannt. Zuletzt hatte es eine leichte Belebung am Arbeitsmarkt gegeben. Im September war die Zahl der Arbeitslosen auf gut 131 600 Menschen gesunken. Das waren 2,7 Prozent weniger als im August und 8,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,2 Prozent. Für das zweite Halbjahr werden weniger positive Nachrichten vom Arbeitsmarkt erwartet.