Verfassungsschutz warnt vor eingeschleusten Terrorkämpfern

Trübes Winterwetter in Thüringen Zum Beginn der Woche erwarten die Menschen in Thüringen frostige Temperaturen und Niederschläge. Der Montag startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) stark bewölkt. Ab dem Nachmittag kann es im Westen zu Schneefall kommen, örtlich kann es auch regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus zwei bis plus zwei Grad.