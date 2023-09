Verfassungsgerichtspräsident wird Einheits-Festrede halten

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, wird in diesem Jahr die Rede beim zentralen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit halten. Neben dem Bundesratspräsidenten, Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher, als Gastgeber, werde Harbarth am 3. Oktober in der Elbphilharmonie zu den versammelten Spitzen des Staates, der Bundesländer und zahlreichen Gästen sprechen, teilte der Hamburger Senat am Dienstag mit. Der 51-Jährige Jurist ist seit 2018 Präsident des höchsten deutschen Gerichts.

Die Repräsentanten der obersten Verfassungsorgane wechseln sich als Redner neben dem jeweiligen Regierungschef des Gastgeberlandes ab. Im vergangenen Jahr hatte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas in Erfurt die Rede gehalten, im Jahr davor in Halle/Saale die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Für die musikalische und tänzerische Begleitung des Festakts in der Elphi sollen das Philharmonie Staatsorchester Hamburg unter der Leitung von Kent Nagano und das Hamburg Ballett unter der Leitung von John Neumeier sowie der Pianist Joja Wendt und die Hiphop Academy Hamburg sorgen. Die Nationalhymne wird von den Alsterspatzen, dem Kinder- und Jugendchor der Hamburgischen Staatsoper, gesungen.

Durch das 90-minütige Programm, das live im ZDF übertragen wird, sollen die Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald und der Moderator Yared Dibaba führen. Wie die Hamburger Ratspräsidentschaft insgesamt steht auch der Festakt unter dem Motto Horizonte öffnen. Erwartet werden in der Elphi am Hafen rund 1300 Gäste.