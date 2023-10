Verfassungsgerichtshof weist Anträge im Fall Halemba ab

Mehr zum Thema

Haftbefehl außer Vollzug: Halemba bei Landtagssitzung Der AfD-Politiker Daniel Halemba hat nach der Außervollzugsetzung eines gegen ihn bestehenden Haftbefehls an der Plenarsitzung des bayerischen Landtags am Dienstag teilgenommen. Der 22-Jährige nahm in den Reihen seiner Fraktionskollegen Platz. Halemba ist der jüngste Abgeordnete im neuen bayerischen Landtag.