Verfahren gegen Organisierte Kriminalität steigen

Emden: Frachter „Sabine“ soll am Montag eindocken Nach Verzögerungen bei der Bergung des Frachters Sabine im Emder Hafen soll das havarierte Schiff am Montag auf einer tauchfähigen Schwimmplattform eindocken. Es bleibt aber dabei, dass wir vorsichtig sein müssen und uns das Wetter überraschen kann», sagte Bergungsleiter Stephan Müller. Noch sei der zuvor nötige Hebevorgang nicht komplett abgeschlossen.