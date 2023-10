Überglücklich präsentiert sich das Skandalpärchen am Wochenende auf Instagram in weißer Brautmode vor der berühmten „A Little White Chapel“ in Las Vegas. Alles spricht dafür, dass sie sich hier – zehn Monate nach ihrer Blitz-Verlobung im Dschungel – das Jawort gegeben haben. Auch der Münchener Abendzeitung soll Verena Kerth die Hochzeit bestätigt haben: „Wir haben es einfach für uns getan, weil wir es in Deutschland nicht geschafft haben. Seit 24 Jahren kennen wir uns, jetzt haben wir uns getraut.“

Doch die Echtheit der Trauung wird derweil infrage gestellt. So soll die Ehe zwischen Verena und ihrem Marc laut der Bild-Zeitung noch gar nicht offiziell sein – zu früh gefreut? (ean)