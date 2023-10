Vereinzelt Böllerwürfe auf Passanten und Polizisten

Mehr zum Thema

Kritik an Verboten: Aufruf zu propalästinensischer Demo Verschiedene propalästinensische Gruppen haben die Berliner Polizei erneut für ihr Vorgehen gegen Versammlungen ihrer Community kritisiert. Einer Minderheit würden aus rassistischen und antimuslimischen Gründen heraus systematisch die Grundrechte der Meinungsfreiheit und des Protests genommen, erklärten die Veranstalter einer geplanten Versammlung am Dienstag in Berlin. Sie erwarten an diesem Samstag (4. November) Demonstranten aus dem gesamten Bundesgebiet zu der Demonstration, die in der Nähe des Alexanderplatzes am Neptunbrunnen beginnen soll. Laut Polizei sind 1000 Teilnehmerinne und Teilnehmer angemeldet.

Nach Silvester-Krawallen in Berlin: 21-Jähriger verurteilt Nach den Silvester-Krawallen mit massiven Angriffen auf Rettungskräfte und Polizisten in Berlin ist ein 21-Jähriger zu einer Jugendstrafe von acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den Mann, der eine Silvesterrakete in Richtung eines Polizeibeamten gefeuert hatte, am Dienstag des besonders schweren tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der versuchten gefährlichen Körperverletzung schuldig. Zudem soll er 70 Stunden Freizeitarbeit leisten und einem Bewährungshelfer unterstellt werden.