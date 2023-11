Vereinfachte Vorgaben für Riesenlaster ab 2024

Mehr zum Thema

Mann schlägt Herrchen und raubt Hund Ein Mann hat in Stuttgart ein Hundeherrchen geschlagen und getreten und dessen Chihuahua geraubt. Der 34-Jährige wurde am Mittwochmittag von dem Täter, der selbst mit einer Bulldogge und einer Frau unterwegs war, angesprochen. Die Hunde spielten freilaufend zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dann schlug der Mann dem Chihuahua-Besitzer unvermittelt ins Gesicht, trat gegen sein Becken, nahm den freilaufenden Chihuahua auf den Arm und flüchtete gemeinsam mit der Frau. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehr Cannabis-Konsumenten suchen Hilfe bei Suchtberatung Immer mehr Cannabis-Konsumenten nehmen Hilfe von Suchtberatungsstellen in Baden-Württemberg in Anspruch. 7678 Menschen suchten im Jahr 2022 deswegen Beratung. Das entspreche 21,8 Prozent aller Hilfesuchenden, teilte die Landesstelle für Suchtfragen am Donnerstag mit. 2021 waren es noch 19,8 Prozent. Die Vorsitzende Elke Wallenwein verweist im Pressegespräch auf die hohe Dunkelziffer. Statistisch gesehen kommen nur etwa 4,5 Prozent der problematischen Cannabis-Konsumenten zu Beratungsstellen.