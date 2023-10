Verein kritisiert Umgang mit palästinensischen Demonstranten

Mehr zum Thema

FDP will frühes Werben in Schulen gegen Antisemitismus Brandenburgs FDP-Landesvorsitzender Zyon Braun fordert nach dem Angriff der Hamas auf Israel angesichts antisemitischer Vorfälle die möglichst frühe Vermittlung von Toleranz in Schulen. In Brandenburg ist kein Platz für Antisemitismus und auch kein platz für Judenhass, sagte Braun beim FDP-Landesparteitag am Samstag in Falkensee. Es gehe darum, Hass in den Köpfen in frühesten Schuljahren zu bekämpfen. Da können wir es schaffen, unsere Werte zu vermitteln - nämlich Weltoffenheit und Toleranz. Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) hatte nach dem Angriff dazu aufgerufen, dass Schulen den Krieg in Nahost thematisieren sollten.

Flughafen-Chefin: Für Flugscham gibt es keinen Anlass BER-Chefin Aletta von Massenbach hat beim Fliegen kein schlechtes Gewissen. Auf keine Weise. Wenn jemand so im Luftverkehr steckt und weiß, was alles gemacht wird, was schon alles erreicht ist, der weiß, dass es überhaupt keine Veranlassung gibt, Flugscham zu empfinden, sagte die Managerin dem Tagesspiegel (Samstag). Sie selbst fliege zwei-, dreimal im Monat.