Verdi will pauschale Erhöhungen im Bewachungsgewerbe

Opfer eines schweren Überfalls überwältigt seinen Räuber Das Opfer eines Raubüberfalls hat am Sonntag in Frankfurt den mutmaßlichen Täter auf der Flucht überwältigt und verletzt. Wie die Polizei am Montag unter Berufung auf den mutmaßlichen Täter mitteilte, überfiel zunächst ein 26-jähriger Mann das Opfer mit Pfefferspray und floh mit einem geklauten Werkzeugkoffer.