Verdi: Warnstreiks im Öffentlichen Dienst

An diesem Mittwoch müssen die Studierenden mehrerer Universitäten und Hochschulen in Magdeburg und Halle mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat für den 15. November zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in den beiden Städten aufgerufen.

Betroffen sind unter anderem die Martin- Luther-Universität Halle, die Hochschule Anhalt, die Hochschule Merseburg sowie die Fachhochschule Magdeburg-Stendal und die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder. Der Arbeitgeberverband der Länder habe auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot für die Beschäftigten im Landesdienst vorgelegt, hieß es in einer Mitteilung. Mit den Warnstreiks soll nun der Druck vor der dritten Verhandlungsrunde am 7. und 8. Dezember erhöht werden.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem sollen Nachwuchskräfte 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden.