Verdi ruft zu Warnstreiks in Öffentlichen Dienst auf

In der Tarifrunde des Öffentlichen Dienstes für die Beschäftigten der Länder stehen Warnstreiks in Schleswig-Holstein bevor. Die Gewerkschaft Verdi reagiert damit nach eigenen Angaben auf ein fehlendes Angebot der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TDL) bei den Verhandlungen in Potsdam.

Zum Auftakt am Dienstag sind die Beschäftigten des Küstenschutzes im Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN.SH), der Straßenbauverwaltung mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV-SH) sowie Mitarbeiter von Teilbereichen des Schlosses Gottorf zum Warnstreik aufgerufen. Auch die Betroffenen der Fachhochschule Westküste sowie der Europa Universität Flensburg sollen die Arbeit niederlegen, teilte Verdi am Montag mit. In Schleswig ist ein Demonstrationszug geplant.

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden.