Verdi: Proteste gegen Schließung von Postbank-Filialen

Obdachloser durch Flaschenwurf, Tritte und Schläge verletzt Ein Obdachloser ist nachts im Düsseldorfer Hauptbahnhof durch einen Flaschenwurf sowie Tritte und Schläge verletzt worden. Nach einem Streit auf einem Bahnsteig soll ein 21-Jähriger dem Obdachlosen eine Glasflasche an den Kopf geworfen haben, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Auf den bereits am Boden liegenden 26-Jährigen soll der Tatverdächtige unvermittelt eingeschlagen und eingetreten haben. Der Obdachlose erlitt bei der Attacke Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Rettungskräfte brachten den Geschädigten in ein nahe gelegenes Krankenhaus.