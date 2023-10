Verdi macht Druck im Tarifkonflikt des Einzelhandels

Mehr zum Thema

Kostenfreie Langzeitmessung für Radonbelastung in Sachsen Sachsen beginnt neue Langzeitmessungen zum radioaktiven Edelgas Radon in Wohngebäuden. Das Angebot richte sich an Eigentümer von Gebäuden mit einem Keller und Wohnräumen im Erdgeschoss, teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Mittwoch in Dresden mit. Für die Eigentümer sind die Messungen kostenfrei.