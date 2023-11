Verdi kündigt viertägigen Warnstreik im Einzelhandel an

Mehr zum Thema

Durchsuchungen in Neuköllner Siedlung: Zwei Festnahmen Die Polizei hat am Donnerstagmorgen zwei mutmaßliche Räuber in ihren Wohnungen in Berlin-Neukölln festgenommen. Die Einsatzkräfte untersuchten in der High-Deck-Siedlung an der Sonnenallee zwei Wohnungen des 24-Jährigen und des 26-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Demnach wurden diverse Beweismittel beschlagnahmt, darunter auch eine Schusswaffe mit Munition und Mobiltelefone. Die Beschuldigten kamen in Gewahrsam und sollten am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

„Reichsbürger“-Razzia: 20 Beamte im Einsatz Im Zuge der Razzia gegen Reichsbürger in acht Bundesländern wurde auch in Brandenburg ein Objekt durchsucht. Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums waren dabei am Donnerstag 20 Beamte des Staatsschutzes beim Landeskriminalamt und der Bereitschaftspolizei beteiligt. Über die Zahl der eingesetzten Beamten hatte zunächst der rbb berichtet.